Станислав Каторов посетил стенды предприятий из Ленинского округа на международной выставке

Предприятия Ленинского городского округа принимают участие в международной строительно-интерьерной выставке MosBuild-2025 в центре Крокус Экспо в Москве. Крупнейшее подобное мероприятие на территории России, СНГ и Восточной Европы проходит в юбилейный, 30-й раз. Стенды производств на выставке посетил глава муниципалитета Станислав Каторов, рассказали в его пресс-службе.

«Четыре наших предприятия представили свою продукцию на международном уровне — это компании „Албес“, „Конструкция“, „Випкомплект“ и „Алюпорт“. Это показатель того, что производство в Ленинском округе не просто успешно справилось с импортозамещением, но и продолжает развиваться, производит конкурентоспособные товары и осваивает зарубежные рынки», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали о специфике местных предприятий, представленных на международной выставке MosBuild-2025. Компания «Албес» производит стеновые панели, потолочные и фасадные системы из алюминия и других современных материалов, которые используются по всей стране, в том числе, для строительства павильонов метрополитена, аэропортов, спортивных и медицинских зданий и сооружений. Компания «Алюпорт» представила на выставке входные двери премиум-класса с электронным управлением при помощи отпечатка пальца или с мобильного устройства.

«Конструкция» — поставщик алюминиевых профильных систем и производитель рекламного оборудования, а «Випкомплект» — оптовый поставщик комплектующих для производства стеклопакетов и светопрозрачных конструкций. «На протяжении более 25 лет наша компания активно участвует в этой международной выставке, превращая каждое посещение в уникальную возможность для встреч с партнерами и поиска новых перспектив развития. Мы рады тому, что являемся частью масштабного события, которое объединяет производителей и поставщиков отделочных материалов, сантехники, мебели и предметов интерьера. За годы участия в этом мероприятии мы укрепили свои позиции на рынке и установили многочисленные деловые контакты», — приводятся в сообщении слова генерального директора компании «Випкомплект», председателя филиала Торгово-промышленной палаты Московской области в Ленинском городском округе Владислава Рымши.

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