Стало известно, в каком регионе России живут самые дружелюбные люди

«ВКонтакте» провело исследование, чтобы определить регионы России с наиболее активным взаимным добавлением в друзья. Вологодчина возглавила список: в среднем пользователи из области имеют 217 друзей, что в два раза превышает аналогичный показатель для жителей Москвы (105) и Санкт-Петербурга (142). В пятерку наиболее дружелюбных регионов также вошли Архангельская, Нижегородская, Ярославская и Новгородская области.

К 2025 году каждый третий пользователь обзавелся большим количеством друзей, а у 37% увеличилось число подписчиков по сравнению с предыдущим годом. В среднем у пользователей насчитывается 106 друзей и 71 подписчик. У контент-мейкеров количество подписчиков увеличилось на 15% за год. Пики активности по отправке заявок в друзья наблюдаются в конце июля, конце августа и в начале декабря. В этом году заметный скачок активности произошел после 8 января.

В среднем у женщин во «ВКонтакте» на 20% больше друзей, чем у мужчин. Кроме того, женщины получают почти вдвое больше подписчиков. Особенно ярко выражена эта тенденция в возрастной группе от 20 до 32 лет: в этот период на них чаще подписываются, чем добавляют в друзья.

«Мы видим, как миллионы пользователей начинают общение не с формальной заявки в друзья, а с вовлеченности — подписки, комментарии, реакции. Все чаще дружба в соцсети вырастает из интереса и диалога. Особенно это заметно в регионах, где сильны локальные сообщества и пользователи активнее идут на контакт», — отметил директор по продуктам социальных сервисов «ВКонтакте» Святослав Васильев.