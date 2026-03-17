Стало известно, станут ли парковки во дворах Волгограда платными

сегодня в 18:33

Выяснилось, могут ли нововведения с платными парковками дойти до Волгограда

В ряде городов России начали вводить платные парковки во дворах жилых домов. В Волгограде подобных решений пока не принимали, сообщает novostivolgograda.ru .

Платные парковки в спальных районах уже появились в Москве. О введении платы также объявили власти Реутова, Люберец, Мытищ, Королева, Звенигорода и Одинцова.

Практика вышла за пределы Подмосковья. В прошлом году платные парковки появились на внутриквартальных проездах и участках вдоль жилых домов в Казани, что вызвало недовольство жителей. Аналогичный проект начали реализовывать и в Екатеринбурге — пока в одном жилом комплексе.

Власти объясняют нововведение борьбой с хаотичной парковкой и транзитным трафиком через дворы. Полученные средства обещают направлять на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств.

На фоне этих решений жители Волгограда выражают опасения, что платные парковки могут появиться и во дворах города.

«По информации Департамента городского хозяйства администрации Волгограда, в настоящее инициатива введения платных парковочных мест во дворах жилых домов не рассматривается», — ответили в мэрии на запрос редакции «НовостиВолгограда.ру».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.