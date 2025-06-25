Стало известно, сколько россиян верят в гороскопы совместимости

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» провел исследование, чтобы узнать, как жители России относятся к тестам на совместимость. Выяснилось, что 65% респондентов хотя бы единожды использовали гороскопы, карты Таро или онлайн-тесты, чтобы оценить, насколько они подходят друг другу с потенциальным или реальным партнером. При этом каждый четвертый участник опроса сообщил, что был счастлив в отношениях с человеком, который не прошел ни одну проверку на совместимость. В онлайн-опросе приняли участие более 1300 человек, проживающих в разных регионах России.

Гороскопы совместимости

Самым популярным методом определения совместимости оказались гороскопы и натальные карты — к астрологии прибегает каждый пятый житель страны (21%). Интересно, что почти половина женщин (44%) относятся к этому как к развлечению, 38% время от времени сверяются с астрологическими прогнозами, 7% полностью полагаются на астрологию, а 11% вовсе в нее не верят. Среди мужчин скептическое отношение к астрологии выражено сильнее: 46% не доверяют ей совсем.

Какое поколение чаще обращается к тестам на совместимость

Кроме гороскопов, востребованы такие способы, как определение совпадения «языков любви» (10%), расчет «матрицы судьбы» (10%) и гадания на картах таро (10%), а также нумерология (8%). Наибольший скепсис к подобным тестам проявляют люди в возрасте от 35 до 44 лет: 42% из них утверждают, что никогда не пытались проверить совместимость с партнером, используя тесты или эзотерические практики. Среди представителей поколения Z (18–24 года) этот показатель составляет 32%, а среди миллениалов (25–34 года) — 34%.

Самые непривлекательные знаки зодиака

Практически каждая вторая женщина (49%) хотя бы раз испытывала сомнения в правильности выбора партнера из-за неблагоприятного гороскопа или расклада таро. Самыми непривлекательными знаками зодиака женщины считают Скорпиона (31%), Деву (23%) и Льва (19%). У мужчин же наименее привлекательными оказались Стрельцы (18%), Близнецы (14%) и Скорпионы (13%).

Удачный гороскоп совместимости — залог счастья?

Даже полное совпадение по результатам всех тестов не гарантирует счастливых отношений: 38% опрошенных признались, что идеальное совпадение не выдержало вызовов реальной жизни. В то же время четверть респондентов отметили, что были счастливы с теми, кто не прошел ни одного теста на совместимость.

Что важно для построения отношений

По мнению участников опроса, важнейшим фактором для построения крепких отношений является совпадение жизненных целей и взглядов (23%). Также респонденты ценят чувство юмора и стиль общения (19%), а также сексуальную и бытовую совместимость (18%). Женщины чаще, чем мужчины, считают важным обсудить жизненные ценности с партнером на начальном этапе отношений — 61% против 47%.