Стало известно, сколько денег петербуржцы тратят на весенний шопинг

Согласно исследованию Авито, большинство жителей Санкт-Петербурга планируют потратить на весенний шопинг не более 20 тысяч рублей. В этот период многие начинают подготовку к летнему сезону, активно приобретая платья, футболки, легкую верхнюю одежду и соответствующую обувь, сообщает «Бриф24» .

Накануне сезонного шопинга специалисты сервиса поделились ключевыми рекомендациями по экономии. Выяснилось, что 78% петербуржцев совершают покупки весной, причем наиболее активны горожане в возрастных группах от 25 до 34 и от 34 до 44 лет. Треть респондентов из каждой из этих категорий никогда не упускают возможности обновить гардероб с приходом весны.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на товары, выходящие из пика сезонного спроса. К примеру, зимняя одежда становится более доступной, но не теряет своей практичности в условиях климата Петербурга. Аналогичная ситуация складывается с летними вещами и аксессуарами. Так, 55% пользователей начинают интересоваться платьями, футболками и сарафанами еще до наступления тепла, 46% присматривают ветровки и джинсовые куртки, а 37% — легкую обувь.

Средний бюджет большинства покупателей укладывается в рамки 20 тысяч рублей. При этом 57% горожан стараются не превышать лимит в 15 тысяч, а 17% планируют потратить всего около 5 тысяч рублей. Такие финансовые ограничения заставляют потребителей более строго подходить к выбору и приобретать лишь действительно необходимые товары.

Еще один эффективный метод контроля бюджета — четкое определение потребностей. Как показали данные исследования, 19% петербуржцев совершают покупки строго по заранее составленному списку. Кроме того, аналитики платформы советуют в момент принятия решения задаваться вопросом, насколько вещь является необходимой покупкой, а не сиюминутным желанием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.