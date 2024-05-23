Стало известно о смерти одного из старейших поэтов Петербурга

Поэт Лев Гаврилов умер в 93 года в Петербурге

Петербургский поэт, писатель и сатирик Лев Гаврилов скончался на 94-м году жизни. Печальную весть сообщил фотожурналист Павел Маркин в социальных сетях, пишет «Бриф 24» .

По словам журналиста, о смерти Гаврилова ему рассказал писатель Николай Прокудин. По его словам, одного из старейших поэтов Санкт-Петербурга не стало в пятницу, 23 мая.

Причины смерти Льва Гаврилова не сообщались. Дату и место прощания с петербургским поэтом издание не приводит.

Лев Гаврилов опубликовал свои первые стихи еще в 1954 году. Поэт входил в Союз писателей СССР, написал около 20 книг. В ходе творческой карьеры Гаврилов также печатался во многих сборниках поэзии, журналах и газетах.