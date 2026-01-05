Стало известно о смерти легендарной ленинградской балерины

На 94-м году жизни ушла из жизни выдающаяся артистка балета, бывшая солистка ленинградской сцены Эмма Минченок.

О ее кончине сообщила в своем Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко.

В своей публикации Федорченко охарактеризовала Минченок как «нежную, тонкую, трепетную, поэтичную» танцовщицу, чье искусство оставляло незабываемое впечатление.

Эмма Минченок была супругой известного артиста балета, педагога и балетмейстера Бориса Брегвадзе. Их сын, Андрей Брегвадзе, по словам критика, стал одним из ведущих актеров Малого оперного театра, продолжив семейную творческую традицию.

