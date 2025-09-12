Стало известно, когда состоится второе пришествие Иисуса Христа

сегодня в 10:35

Пастор из ЮАР: второе пришествие Иисуса Христа состоится 23 или 24 сентября

Пастор из ЮАР Джошуа Мхлакела заявил, что вышел на контакт с самим Сыном Божьим. В видении Иисус Христос пообещал людям, что вскоре сойдет на Землю, сообщает «Абзац» .

«Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал, как он сказал: „Я приду скоро“», — цитирует пастора Daily Express US.

Священнослужитель считает, что второе пришествие произойдет 23 или 24 сентября во время иудейского Праздника труб. Мхлакела напомнил библейские тексты, в которых указано, что Иисус вернется «с гласом архангела и трубой Божьей».

Видео с пророчеством стало вирусным в социальных сетях, набрав почти полмиллиона просмотров. Некоторые верующие, воспринявшие сообщение буквально, начали готовиться к апокалипсису: продавать имущество и прекращать мирские дела.

