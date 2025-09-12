Пророчество о возвращении Иисуса вызвало ажиотаж в соцсетях

По его словам, во время видения он услышал голос Спасителя, который сказал: «Я приду скоро» и указал конкретные числа — 23 и 24 сентября 2025 года. Эти даты совпадают с иудейским праздником Рош ха-Шана (Праздник труб), который в иудаизме символизирует духовное обновление и суд Божий.

Видео с пророчеством стало вирусным в социальных сетях, набрав почти полмиллиона просмотров. Некоторые верующие, воспринявшие сообщение буквально, начали готовиться к апокалипсису: продавать имущество и прекращать мирские дела.

Однако большинство теологов и представителей христианских церквей призывают к осторожности, напоминая, что в Евангелии от Матфея (24:36) прямо указано: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один».

Исторически подобные предсказания неоднократно появлялись в разные эпохи (например, в 1000, 2000, 2011 годах), но ни одно из них не подтвердилось. Католическая и Православная церкви традиционно отвергают попытки точного определения даты Конца света, подчеркивая, что верующие должны не вычислять сроки, а духовно готовиться к возможному пришествию в любой момент.

Скептики отмечают, что вирусный характер подобных заявлений часто связан с желанием отдельных религиозных лидеров привлечь внимание или укрепить влияние.