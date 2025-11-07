Завидуют офисам друзей: насколько для москвичей важно рабочее пространство

Более трети москвичей готовы сменить работу ради лучшего офиса даже без повышения зарплаты, а каждый пятый признается, что завидует друзьям, работающим в более технологичных и продуманных пространствах, сообщили РИАМО аналитики группы компаний «Сумма Элементов».

Аналитики группы компаний «Сумма Элементов» выяснили, что современный и комфортный офис для многих сотрудников играет едва ли не решающую роль. Почти 40% участников опроса признались, что готовы сменить работу ради более удобного и стильного пространства, даже если зарплата и обязанности останутся прежними.

При этом 28% менять работу из-за офиса не планируют, 22% согласились бы сразу, а 12% предпочли бы подумать. 45% респондентов никогда не завидовали друзьям с красивыми офисами, но 43% признались, что хотели бы работать в похожих условиях. Еще 12% отметили, что не раз испытывали зависть к знакомым, чей офис выглядит современнее. В целом 70% опрошенных искренне радуются за друзей, работающих в стильных бизнес-центрах, однако каждый пятый все же испытывает легкую зависть, а 10% после этого задумываются о смене работы.

«Современные требования к офисным пространствам постоянно растут, что вполне закономерно. Сотрудники ожидают не только комфортных условий труда, но и стильного дизайна, функциональности, доступа к сервисам и развитой инфраструктуре. Сегодня офис перестает быть местом для выполнения задач и трансформируется в многофункциональное пространство. И в тех бизнес-центрах, где рабочая среда не отвечает этим ожиданиям, у сотрудников возникает естественное желание улучшить условия труда путем перехода на новое место», — сказала директор по стратегии и инвестициям в коммерческую недвижимость ГК «Сумма Элементов» Елена Маслова.

Для большинства россиян при выборе офиса главное — удобное расположение и транспортная доступность. Почти половина опрошенных (44%) признались, что могли бы позавидовать коллегам, чей офис находится в более удобном месте. На втором месте — современный дизайн и оснащение (21%), на третьем — зоны отдыха и террасы (13%). Еще 10% ценят зеленый двор, 7% — развитую инфраструктуру района, а для 5% важен красивый вид из окон.

Половина участников опроса (51%) в целом довольна своим офисом, но без восторга. Каждый третий (36%) признался, что ему не нравится рабочее пространство. Только 9% готовы с гордостью показывать фото своего офиса, а 4% — наоборот, стесняются его вида. Что касается престижности, то для 44% россиян важнее всего удобное расположение. 31% считают признаком статуса офис с террасой и зоной отдыха, 18% мечтают о современном бизнес-центре, а 7% — об офисе в центре города рядом с крупными компаниями.

