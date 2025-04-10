Стало известно, какие планы у россиян на майские праздники

Опрос, проведенный аналитиками финтех-компании ЮMoney, показал, что россияне собираются делать на майские праздники. Так, 35% респондентов будут отмечать их на даче.

Опрос проводился среди более 2 тыс. пользователей. 29% опрошенных рассказали, что будут дома, 16% собираются посетить другой город в РФ. 10% опрошенных уедут на отечественные курорты, а еще 5% — на иностранные. Еще 5% респондентов пока не знают, что они будут делать на майские.

Выяснилось, что большинство россиян собирается провести праздники в кругу родных и близких: с родителями, родственниками, с детьми. Еще 31% будет отдыхать с друзьями, 29% — с возлюбленными, 14% — с домашними питомцами, 7% — с коллегами. Но есть и те, кто на праздник останется в одиночестве.

По 25% опрошенных собираются во время праздников смотреть ТВ, жарить шашлыки и делать ремонт или уборку дома. Еще 20% отправятся на прогулу по городу. 17% опрошенных в праздники будут играть в видеоигры, по 13% респондентов сказали, что отправятся на шопинг и будут кататься на СИМ. По 10% опрошенных ответили, что пойдут на пикник в парке, посетят летние веранды, пойдут на выставку или в музей.

«С 15 марта по 5 апреля 2025 года число покупок билетов в театры выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, выросло число оплат в музеях и на выставках — на 34% год к году», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова со ссылкой на данные ЮKassa.