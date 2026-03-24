Стало известно, какие ямальские проекты примут участие в конкурсе грантов

Некоммерческие организации Ямала направили 79 заявок на второй конкурс президентских грантов 2026 года. Чаще всего участники выбирали проекты в сфере охраны здоровья, сообщает «Север-Пресс» .

Самым популярным направлением стала «Охрана здоровья» и «Здоровый образ жизни» — в этой категории заявлено 17 проектов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа.

В число лидеров также вошли темы «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — 12 заявок и «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 11 инициатив.

Наибольшую активность проявили общественные организации Приуральского и Пуровского районов, а также Нового Уренгоя. От этих территорий поступило 53 проекта.

Всего на конкурс президентских грантов в 2026 году подано более 10 тысяч заявок со всей страны. Итоги подведут в середине июня, а проекты-победители будут реализованы до 31 декабря 2027 года.

Среди заметных инициатив — проект «Экофлагман». Его авторы планируют создать сеть «живых экологических лабораторий» на базе школ Ямала, Мурманской области и Красноярского края, где подростки смогут познакомиться с профессиями в сфере устойчивого развития Арктики.

