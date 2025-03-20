Стало известно, какая страна является самой счастливой в мире

ООН: Финляндия признана самой счастливой страной в мире в 8-й раз

Согласно ежегодному Всемирному докладу счастья, подготовленному экспертами по заказу Организации Объединенных Наций (ООН), уже восьмой год подряд Финляндия удерживает звание самой счастливой страны в мире, сообщает сайт MK.Ru .

Второе место в рейтинге заняла Дания, за ней следует Исландия, расположившаяся на третьей строчке. Афганистан, как и в прошлом году, признан наименее благополучной страной, он занимает 147-е место.

Россия в этом году расположилась на 66-й позиции, улучшив свой прошлогодний результат на шесть пунктов.

Соединенные Штаты Америки занимают 24-е место в списке, а Украина находится на 111-й строчке. Этот рейтинг, начиная с 2012 года, ежегодно публикуется в рамках Всемирного доклада о счастье.