Стало известно, как преобразится зона аттракционов в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Талалихина начали подготавливать аттракционы к предстоящему открытию. По плану весенний сезон аттракционов откроют к 1 мая. Сразу запустят все девять аттракционов: «Гусеницу», «Цепочную карусель», «Колесо обозрения», а также детские карусели «Корсар», «Космос», «Лошадки», «Емелю», паровозик и «Индийскую реку».

Главный инженер дирекции парков городского округа Подольск Дмитрий Савельев рассказал, что сейчас производят осмотр двигателей, смазку аттракционов, замену масла и восстановление системы безопасности (ремни, крепления). Также будут окрашены три аттракциона: «Колесо обозрения», «Емеля» и «Гусеница».

Вводится новшество: будет установлена пропускная система — карта постоянного клиента, турникеты и электронная карта, как это ввели на катке этой зимой.

В планах — подсветить аттракционы: запустить подсветку колеса и надпись «Зона аттракционов», а также сделать световую вывеску «Касса».

На данный момент пройдена проверка независимой экспертизы по безопасности аттракционов и электролаборатория, замечаний не обнаружено.

Аттракционы будут работать со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной день. Работа аттракционов возможна только при температуре выше +12 °C и в ясную погоду, поэтому расписание может меняться.

Льготы на катание предусмотрены для отдельных категорий граждан: ветераны, лица с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО и их семьи смогут кататься бесплатно, а дети из многодетных семей получат 50% скидку на билет.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.