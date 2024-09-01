Стало известно, как изменился спрос на клининговые услуги в России

«Авито Услуги»: спрос на профессиональную уборку жилья в России вырос на 12%

В августе спрос на клининговые услуги у россиян вырос на 12% по сравнению с первым месяцем лета 2024 года. Лето — сезон чистки ковров и мягкой мебели, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Услуги».

По данным аналитиков, интерес жителей страны к чистке ковров в августе вырос на 33% по сравнению с июнем 2024 года. Летом россияне часто готовят детские комнаты к новому учебному году, освежают покрытие детских образовательных учреждениях и офисных помещениях.

Мойка ковров, удаление с них следов детских игр, слаймов, маркеров и пластилина обойдется в среднем в 300 рублей за 1 кв. м. Данные работы выполняются как на месте, так и в цеху.

На 28% за 2 месяца вырос спрос на химчистку мягкой мебели. Стоимость услуг составляет от 700 рублей. Чистка дивана обойдется в среднем в 2,5 тыс. рублей, кресла — в 1 тыс. рублей, а матраса с двух сторон — в 2,5 тыс. рублей.

В последнем месяце лета интерес россиян к поддерживающей уборке жилой недвижимости вырос на 9% по сравнению с июнем. По мнению экспертов, это связано с общим ростом занятости населения.

«Свободного времени становится меньше, поэтому россияне стали чаще поручать наведение чистоты профессионалам», — заявил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» платформы Александр Семочкин.

Он добавил, что в крупных городах поддерживающая уборка «однушки» обойдется в среднем в 2,5 тыс. рублей, 2-комнатной — в 3,5 тыс. рублей, а 3-комнатной — в 4,5 тыс. рублей.

При этом россияне приглашают в дом лишь проверенных клинеров. Для 27% респондентов доверие стало ключевым критерием выбора специалиста. Еще для 25% россиян важны положительные отзывы об исполнителе, а для 20% опрошенных важную роль играет стоимость услуги.