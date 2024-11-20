Стало известно, как достичь успеха в блогинге

Бренд-стратег Александр Дяченко рассказал, чтобы достичь успеха в блогинге, необходимо регулярно обновлять контент. А многие авторы останавливаются на пути к популярности из-за недостатка постоянства, сообщает NEWS.ru .

«Прежде чем получить хоть какой-то результат, некоторые авторы работали над контентом в течение нескольких лет», — отметил эксперт.

Например, он сам начал получать плоды от своего подкаста только через семь месяцев ежедневного труда, а полноценная монетизация пришла лишь спустя два с половиной года.

Бренд-стратег подчеркнул, что успешный долгосрочный проект основывается на четкой концепции, ориентированной на потребности аудитории. Важно заранее определить тему блога и целевую аудиторию, а также тщательно выбрать платформу для его ведения. Telegram, например, сейчас в тренде, но привлечение новой аудитории может быть дорогостоящим.

Дяченко также акцентировал внимание на важности продвижения блога. Даже самый интересный контент может остаться незамеченным без активной PR-деятельности, включая публичные выступления и коллаборации. Кроме того, полезно вести один и тот же блог на разных платформах, чтобы минимизировать риски, связанные с блокировкой соцсетей.