Стало известно имя «Мисс Россия — 2024»

«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева
Общество

Фото - © РИА Новости

«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, сообщает РИА Новости.

В конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны.

"Вице-мисс Россия - 2024" стали Ирина Миронова из Тольятти и петербурженка Ульяна Евдокимова.

В работе жюри принимали участие народный артист РФ Дмитрий Маликов, певица Юлиана Караулова, композитор Владимир Матецкий.

Теперь Алексеева представит Россию на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" в Мексике.