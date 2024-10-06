Стало известно имя «Мисс Россия — 2024»
«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева
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«Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, сообщает РИА Новости.
В конкурсе приняли участие 50 девушек со всей страны.
"Вице-мисс Россия - 2024" стали Ирина Миронова из Тольятти и петербурженка Ульяна Евдокимова.
В работе жюри принимали участие народный артист РФ Дмитрий Маликов, певица Юлиана Караулова, композитор Владимир Матецкий.
Теперь Алексеева представит Россию на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" в Мексике.