Стало известно имя лучшего педагога-психолога Подмосковья в 2024 году

В корпоративном университете развития образования прошло финальное испытание регионального конкурса «Педагог-психолог Подмосковья — 2024». Участники состязались в решении профессионального кейса в режиме реального времени, а затем презентовали его без использования мультимедийных средств, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Победителем конкурса стала педагог-психолог Икшинской средней школы из Дмитровского городского округа Наталья Шляпцева. Она представит Московскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью.

«Я очень люблю участвовать в конкурсах. В конкурсе «Педагог-психолог» принимаю участие уже во второй раз. Буду полагаться на накопленный опыт борьбы и нацелена на самый лучший результат на всероссийском уровне. Я уверена в своих силах, своих наставниках и буду стараться достойно представить Московскую область», — поделилась победительница.

Второе место заняла Елена Аксенова, представляющая школу № 12 с углубленным изучением иностранного языка из городского округа Электросталь. Третье место — педагог-психолог школы № 1 из Сергиево-Посадского городского округа Марина Власова.

Конкурс проходил с мая по сентябрь и включал четыре этапа, в том числе очные и заочные туры. В 2024 году для участия было подано 63 заявки от педагогов-психологов со всего Подмосковья.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.