Стало известно, где похоронят Владимира Левкина

Музыканта Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости .

Церемония прощания с бывшим участником группы «На-На» Владимиром Левкиным пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник, указано в публикации агентства.

После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист скончался в возрасте 57 лет. Он страдал раком лимфатической системы. Причиной смерти могла стать вирусная инфекция на фоне онкологического заболевания.