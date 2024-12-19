Стало известно, что можно подарить человеку на Новый год с учетом его профессии

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Опрос «Профи.ру» среди 5 тыс. россиян выявил разнообразие желаемых новогодних подарков. Опрос показал, что идеальный подарок должен учитывать специфику профессии и личные ценности, сообщает Life.ru .

Сантехники (96%) и водители (61%) отдают предпочтение деньгам, электрики (72%) — бытовой технике. Психологи (32%) мечтают о ретрите, стилисты (43%) — о мастер-классах. Ремонтники и ветеринары выбирают сладости, клинеры и массажисты — сертификаты.

Корпоративные подарки высоко ценятся: большинство опрошенных (80-98%) считают премию лучшим вариантом. Желаемая сумма варьируется от 50 до 500 тыс. рублей в зависимости от профессии.

Нематериальные подарки, такие как мастер-классы, настольные игры и подарки ручной работы, также популярны среди определенных групп. Например, аниматоры и танцоры оценили бы подарки ручной работы или сладости (67%).