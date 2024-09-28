Стало известно, чем россияне хотели бы лакомиться круглый год

О своем желании лакомиться только мясом заявили 73% респондентов. Салаты предпочли 68% граждан. Также в число популярных блюд среди россиян вошли суши (47%), пицца (36%), фрукты (32%) и овощи (28%).

По данным опроса, 73% респондентов зимой чаще едят супы и горячие блюда. В летний период 68% жителей страны предпочитают фрукты и овощи. Весной около 47% стремятся к более «легкому» питанию с добавлением низкокалорийных продуктов.

Более трети участников опроса признались, что готовят еду ежедневно. При этом 53% россиян не изменяют питание в зависимости о сезона. Однако заставляют вносить изменения в меню такие факторы, как погода, здоровье и самочувствие, а также сезонные продукты.

Ранее врач-диетолог рассказала, в каких продуктах содержатся пустые калории. Они содержат в себе избыток простых углеводов или трансжиров, при этом являются бедными по составу микроэлементов, витаминов.