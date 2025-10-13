Стали известны ведущие «Фандом Феста ВКонтакте»

Ведущими главной сцены «Фандом Феста ВКонтакте» станут BIG RUSSIAN BOSS, Дима Масленников, BIGRUSSIANMUM и Никита Сударь. Зрителей ждут выступления южнокорейской группы DKB и «Импровизаторов». Гости также увидят презентацию фильма «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях и аниме «Стометровка». В 2025 году «Фандом Фест ВКонтакте» представит обновленный фирменный стиль, включая свежие элементы дизайна и светового оформления. К фестивалю «VK Шаги» запустили специальный проект, предоставляющий пользователям шанс выиграть ценные призы, такие как смартфон, игровая приставку и билеты на фестиваль. Доступные билеты различных категорий можно приобрести на официальном сайте мероприятия.

Приглашенные знаменитости и активности фестиваля

Лайнап фестиваля пополнился новым хедлайнером: на главной сцене выступит популярный бойз-бэнд из Южной Кореи DKB. Коллектив дебютировал в 2020 году, выпустив свой первый мини-альбом Youth. Два участника группы, Хичан и Гарри-Джун, приобрели известность благодаря участию в шоу на выживание Boys II Planet. Помимо музыкальных номеров, на главной сцене фестиваля появится команда «Импровизаторов», а также гейм-дизайнер и преподаватель ВШЭ Саша Бреганов.

В зоне лектория зрителей будет встречать актер Влад Токарев и комик Катя Вяликова, а на главной сцене в качестве ведущих будут блистать рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM.

Любители косплея смогут принять участие в конкурсе, демонстрируя наряды, вдохновленные персонажами из разнообразных вселенных: видеоигр, комиксов и кинофильмов. Жюри определит лучших в течение обоих дней фестиваля. Параллельно будет проходить K-pop Cover Dance Champ. Заявки на участие в конкурсе косплея принимаются до 20 октября, а на кавер-дэнс — до 26 октября. Победители конкурсов разделят внушительный общий призовой фонд, составляющий 1,1 миллиона рублей.

Honkai: Star Rail снова станет частью фестиваля. В зоне тестрирования, организованной при поддержке VK Play, посетители смогут ознакомиться с версией игры 3.7. Гостей встретит новый персонаж Honkai: Star Rail — Кирена. На гик-маркете фанаты игры смогут приобрести эксклюзивный мерч, посвященный их любимой вселенной.

Марафон в VK Шагах

В преддверии «Фандом Феста ВКонтакте» «VK Шаги» запустили специальный тематический марафон. На интерактивной карте представлены локации, посвященные косплею, кавер-дэнсу и настольным играм. Для открытия этих локаций требуется энергия: 1 единица энергии дается за каждую пройденную тысячу шагов. Продвигаясь по интерактивной карте, участники получают билеты, которые дают право на участие в розыгрыше призов, который состоится 22 октября. В списке призов — iPhone 16, игровая приставка PlayStation 5 и пять билетов на «Фандом Фест ВКонтакте».

Издательства: японская поп-культура, граф Аверин и Энтони Юлай

В рамках паблик-тока от издательства «АСТ нонфикшн» эксперты будут обсуждать европейские мотивы, прослеживающиеся в современной японской поп-культуре, а также трансформацию архетипа героя сенэна. Анализ европейских образов в манге и аниме будет проводиться на примерах таких популярных произведений, как «Ван Пис», «Наруто», «Атака титанов», «Дороро» и «Человек-бензопила». Слушатели смогут узнать, почему те или иные типажи персонажей приобрели особую популярность у зрителей и читателей.

Издательство «Эксмо» организует встречу, на которой специалисты обсудят феномен популярности цикла «Расследования графа Аверина». Посетители узнают о ближайших новинках от автора этой серии Виктора Дашкевича, а также смогут увидеть презентацию графического романа, основанного на первой части цикла.

Программа издательства «Азбука» будет состоять из двух частей. Совместно с экспертами блогер Энтони Юлай обсудит продолжение бестселлеров и самых ожидаемых книжных новинок 2026 года. Среди спикеров: редактор книги «Бессмертная тьма» Дарья Захарченко, редактор романа «О чем молчит река» Надежда Сергеева, директор по маркетингу департамента «Азбука» Дмитрий Яронов и заведующая редакцией графических романов, детской литературы и проектов young adult «Азбуки» Анастасия Бутина.

Редакция подкастов и аудиокниг «VK Музыки» в сотрудничестве с издательством «О2» представит свой новый проект, эксклюзивно доступный на «VK Музыке» — аудионовеллу «Точка зрения Всеведущего читателя». Обсуждать новинку будут главный редактор раздела «Книги и шоу» сервиса Вероника Демина и руководитель направления «Комиксы» издательства «O2» Александра Шарова.

Кино: «Стометровка», «Буратино», «Волчок» и «Умри, моя любовь»

На фестивале будет показан один из наиболее ожидаемых фильмов текущего года — картина «Умри, моя любовь» с участием Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона. Фильм является номинантом Каннского кинофестиваля. Ленту представят актеры дубляжа Александр Гаврилин и Наталья Грачева, вместе со сценаристом, киноблогером и креативным продюсером VK Александром Шебановым. Гости мероприятия увидят эксклюзивные видеоматериалы, смогут задать возникшие вопросы о картине экспертам и получить памятный мерч.

Посетителям «Фандом Феста ВКонтакте» представится уникальная возможность первыми в России увидеть аниме «Стометровка» — на фестивале состоится премьерный показ этого анимационного фильма. Картину представит Дмитрий Чеботарев, принимавший участие в озвучивании одного из персонажей аниме.

Компании «НМГ Кинопрокат», Vodorod и Art Pictures презентуют новый фильм «Буратино». Актеры и создатели фильма представят закулисные материалы, ответят на вопросы зрителей и проведут автограф-сессии.

«Централ Партнершип» (входящая в состав «Газпром-Медиа Холдинга») подготовила презентацию фильма «Волчок» и паблик-ток о семейных блокбастерах «Чебурашка 2» и «Морозко». Зрители увидят эксклюзивные отрывки из картин и смогут лично пообщаться с актерами и создателями на автограф-сессиях.

Общая информация о мероприятии

«Фандом Фест ВКонтакте» пройдет 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. В августе был объявлен первый хедлайнер — k-pop группа EVERGLOW. Гости лектория в пространстве VK Play Talks увидят захватывающие битвы в Mobile Legends: Bang Bang, эксклюзивные показы отрывков «Возвращения в Сайлент Хилл» и «Черного шелка», поучаствуют в мастер-классах от издательства BUBBLE, а также в паблик-токах с экспертами-востоковедами и блогерами. Следить за программой и новостями фестиваля можно в официальном сообществе мероприятия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.