Стали известны самые заметные в СМИ нефтегазовые компании

Первое место по всем показателям медиарейтинга занял «Газпром». «Газпром нефть» заняла вторую строчку рейтинга по количеству упоминаний в СМИ и Индексу заметности, составленного СКАН-Интерфакс по итогам первого квартала 2025 года. Третье место в списке компаний нефтегазового сектора по количеству упоминаний заняла «Роснефть», которая при этом сместилась на четвертую строчку по Индексу заметности и шестую по показателю «охват аудитории». В топ-5 рейтинга упоминаемости также вошли «Лукойл» и «Транснефть».

Новости в СМИ о развитии топливной инфраструктуры «Газпром нефти» в российских регионах в числе основных тем компании за отчетный период. По итогам 2024 года было открыто 45 новых автозаправочных станций, а общее число АЗС под брендом «Газпромнефть» дошло до 1549 объектов.

Также в пресс-службе компании уточнили, что Москва и Подмосковье вошли в число основных регионов развития: за 2024 год сеть увеличилась на 14 АЗС, 6 из которых расположены на автомобильных дорогах федерального значения. Всего в столице и области под брендом сети работает 384 АЗС.