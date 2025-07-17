«Он был большим профессионалом: всегда понимал соотношение своих возможностей, творческого материала и организационно-финансовых инструментов, потому что его воспитала советская кинематографическая школа. Так что он всегда был советским режиссером, несмотря на то, что снимать начал, когда советское кино было на последнем издыхании», — отметил Ильченко.

Также кинокритик добавил, что, несмотря на советское образование, Каре удавалось снимать актуальные фильмы. Более того, он стал первым, кто вписался в новую сюжетику позднего СССР и поставил криминальный триллер «Воры в законе» (16+). В то время он стал первым, кто осветил тему полиции и преступников на массовом уровне. По мнению профессора, Юрий был мастером жанрового кино, а его картины можно считать образцовыми.

Профессионализм Кары раскрылся и в работе с «Ералашем», где необходимо было уместить в 3,5 минуты четкую и ясную историю. Более того, продюсер известен своим мастерским попаданием в роли.

В заключение Ильченко заявил, что современный кинематограф пережил большую потерю вместе со смертью Кары. Когда в сфере работают подобные люди, ощущаются спокойствие и стабильность, а после их смерти заканчивается определенный этап в отечественном кинематографе и телевидении.