Жители Балашихи очистили берег Церковного пруда в рамках акции «Вода России»

В четверг управление экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха совместно с волонтерами и активными горожанами провело уборку прибрежной зоны Церковного пруда. Мероприятие прошло в рамках общероссийской акции «Вода России» и было направлено на очистку водоемов от мусора, сообщает пресс-служба администрации округа.

«У нас по счету это третья акция. Мы сегодня убираем береговую линию вдоль водного объекта. С каждым годом мы все больше и больше получаем положительных отзывов от наших жителей, которые говорят о том, что действительно видят результат нашей уборки. А это самое главное», — отметила заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи, начальник отдела природопользования администрации городского округа Балашиха Светлана Мошарова.

В акции также приняли участие представители некоторых городских предприятий.

«Сегодня мы убрали очень много, собрали не менее 10 кубов мусора. Мы являемся активными экологическими волонтерами. И стараемся делать все возможное для поддержания чистоты нашего города, нашей Московской области и всей России», — сказала Юлия Сторонкина, директор предприятия «Вкусно и точка» на проспекте Ленина.

До этого акция проходила в июне и начале июля на реке Пехорка недалеко от плотины напротив парка «Пехорка». Тогда в мероприятии приняли участие порядка 70 человек.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.

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