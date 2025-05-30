Стали известны победители Слета молодых избирателей в Нижнем Новгороде

30 мая в Нижнем Новгороде прошел традиционный Слет молодых избирателей, организованный избирательной комиссией Нижегородской области при поддержке министерства образования и науки региона. Известно, что в мероприятии приняли участие более 170 человек, 10 команд и их болельщики, представляющих систему среднего профессионального образования, сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что слет направлен на повышение электоральной культуры молодежи, развитие у молодых нижегородцев правовой грамотности и активной гражданской позиции. В ходе мероприятия они показали свои знания в избирательном праве и представили проекты на повышение избирательной активности среди сверстников.

Также каждая команда представила на конкурсе свою визитную карточку, соревнуясь друг с другом в решении ситуационных задач на знание избирательного права. Более того, нижегородцам удалось принять участие в мастер-классах «Советы начинающему блогеру», проведенный членом участковой избирательной комиссии г. Чкаловска Любовью Уставщиковой и «Оказание первой помощи» от члена ТИК Воротынского округа Ильи Лабаева.

«Форум молодых избирателей стал отличной площадкой для открытого общения между молодежью и организаторами выборов. Здесь решается очень важная задача — вовлечь молодых людей в общественную жизнь, помочь им лучше понять свои права и обязанности. Все встречи и дискуссии дают участникам полезный опыт, возможность найти новых друзей, наставников и единомышленников», — добавила Ванькина.

Известно, что первого места удостоилась команда Нижегородского Губернского колледжа «Голос молодых», второе место получила команда «Гражданский альянс» Нижегородского техникума информационных технологий и права (второе место) и замкнула тройку победителей команда Борского Губернского колледжа «Голос закона».