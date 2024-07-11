Стали известны лучшие карьерные практики центров карьеры университетов РФ за 2023 г

Стали известны лучшие практики взаимодействия образовательных организаций высшего образования с исполнительными органами субъектов РФ и предприятиями по закрытию кадровой потребности за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

Лучшие карьерные практики в прошлом году были продемонстрированы Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСИС». В 2023 году вуз провел 183 карьерных мероприятия, в которых приняли участие 128 работодателей. 54 партнера были привлечены к научным проектам в университете. Их ключевыми проектами стали «Дни карьеры», «Кейс чемпионаты и хакатоны» и др.

Также лучшие практики были представлены Курским государственным медицинским университетом. В прошлом году вуз провел 21 карьерное мероприятие, где приняло участие 600 кадровых партнеров. Их ключевыми проектами стали программа обучения для работодателей, карьерный курс для студентов и т. д.

Своими карьерными показателями может похвастаться и Московский педагогический государственный университет. В 2023 году вуз получил от партнеров 100 млн рублей, было проведено 90 карьерных мероприятий. Их ключевыми проектами стали встречи с работодателями, клуб «Педагогический диалог», неделя карьеры регионов РФ-онлайн и т. д.

Лучшие карьерные практики также были продемонстрированы Московским государственным технологическим университетом «Станкин». В прошлом году высшее учебное учреждение привлекло 32 партнера к научным проектам. 87 работодателей включены в образовательный процесс. Их ключевыми проектами стали «Колледж-работодатель — СТАНКИН», промышленные экскурсии, точечные карьерные мероприятия.

Томский государственный университет систем и управления и радиоэлектроники также представил свои лучшие карьерные практики за 2023 год. Так, вуз получил, 3,4 млн дополнительного финансирования от ЦК. Университет разработал 15 новых ОП совместно с партнерами. Их ключевыми проектами стали форум «Карьера GO» и космический десант.

Тюменский государственный также стал одним из вузов, чьи карьерные практики посчитали лучшими. Вуз получил 1,4 млн дополнительного финансирования от ЦК, в образовательный процесс вуза вовлечено 50 партнеров. Их ключевыми проектами стали карьерный маркетплейс, карьерный митап, совместная программа ДПО с федеральной компанией «ЭТАЖИ».