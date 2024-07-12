Стала известна средняя стоимость перекуса офисных сотрудников

По результатам опроса среди 4,5 тыс. респондентов из 16 городов-миллионников аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» и портал по поиску работы SuperJob.ru составили рейтинг самых популярных блюд среди офисных работников. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Чаще других доставку обедов в офис заказывают жители Красноярска — 15% опрошенных. Чуть меньше — в Челябинске, Омске и Нижнем Новгороде — по 14%. Жители Уфы, Ростова и Москвы пользуются услугой доставки еды в офисы в 13% случаев, Краснодара и Казани — в 12%, Воронежа, Самары и Новосибирска — в 11%, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга — в 10%, а Перми — в 8% случаев.

Наиболее популярными обедами у сотрудников оказались вторые блюда и супы — их заказывает каждый второй любитель доставки. Около трети опрошенных предпочитают салаты, пиццу — каждый четвертый, суши или роллы — 15% опрошенных. Бургеры и фастфуд предпочитают 12% опрошенных, 8% — пироги и выпечку, 4% — сладости, азиатские блюда и шаурму. Блины и шашлыки для перекуса выбирают по 3% респондентов. В выборе напитков 7% отмечают холодные, а 3% — кофе или чай.

Стоимость готового перекуса, по словам респондентов, в большинстве случаев обходится им в сумму от 200 до 1000 рублей.

Аналогичные цифры демонстрирует и сервис «Пятерочка Доставка», в котором вместе с готовыми блюдами часто покупают наборы с фиксированной ценой «Комбо Экономбо». В наборе любой суп и салат стоят 200 рублей, а любое горячее и салат — 250 рублей. Наиболее сытный обед, состоящий из супа, горячего и салата, будет стоить 300 рублей. Булочка с горячим напитком обойдется в сумму от 70 до 100 рублей.

Порция пиццы на одного человека обойдется в 130-155 рублей. Столько же будет стоить шаурма с курицей. Сопоставимую стоимость имеет бургер — 130-159 рублей. Альтернатива роллам и суши, онигири, обойдется в 109-119 рублей, а блины с начинкой — в 100-170 рублей.

«Таким образом, доставка готовых блюд востребована при заказе на работу. Учитывая ценовую доступность такого перекуса, можно значительно сэкономить время у плиты и не носить с собой тяжелые ланч-боксы, получив при этом полноценный обед», — отметили представители сервиса «Пятерочка Доставка».