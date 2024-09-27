Стала известна дата закрытия мотосезона в Клину

Он уточнил, что к празднику, который состоится в этот день в парке «Сестрорецкий», может присоединиться любой желающий, даже если мотоцикл уже на консервации или его вовсе нет.

В программе мероприятия планируется:

- 13:00–15:00 — сбор колонны на большой парковке парка «Сестрорецкий» по ул. Мира

- 15:00–18:00 — проезд колонны на мототраспорте по городу. По словам организаторов, маршрут мотопарада будет сформирован с учетом погодных условий и количества участников.

В рамках мероприятия планируются выступление женской команды моделинга и чир-спорта «DRIVE SISTERS», концерт кавер-группы «READY GO!», турниры по «Бирпонгу», возможность сделать татуировку по специальной цене от мастеров «Klinsky Tattoos», а также музыкальное сопровождение от DJ Dred.

В 18:00 всем желающим будет предложено продолжить программу праздника в одном из ресторанов города, но это уже платно и после того, как железные кони будут поставлены на прикол.

В столице закрытие мотосезона состоялось 21 сентября, а в Клину мотоциклисты продолжили сезон на две недели дольше.

Напомним, что в этом году мотосезон был открыт 21 апреля, когда на улицы города выехали самые разнообразные мотоциклы: чопперы, спортбайки, круизеры, туристические и кроссовые мотоциклы.

Следующее открытие мотосезона запланировано на весну 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.