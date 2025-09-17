Стал известен топ-3 округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 8 по 12 сентября на земельно-имущественные торги в Подмосковье выставлено 155 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Талдомский, Богородский, Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Талдомском округе — более 67 лотов, в Богородском округе — более 44 лота, а в Егорьевске — более 43 лота.

Так, например, в Талдомском городском округе в собственность можно взять земельный участок для ведения садоводства площадью 20,55 соток в деревне Овсянниково. Начальная цена на торгах составляет — 497 268,9 руб.

С начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в Талдомском г. о. в аренду 119 земельных участков, в собственность — 4 земельных участка;

в Богородском г. о. в аренду 128 земельных участков, в собственность — 13 земельных участков;

в м. о. Егорьевск в аренду 22 земельных участка, в собственность — 20 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на Едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.