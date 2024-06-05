Стал известен график приема граждан органами госвласти Подмосковья в июне 2024 г

Стал известен график приема граждан в приемных правительства и органов госвласти Подмосковья за июнь 2024 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья.

Так, 11 июня с 15:00 прием проведет министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Кетеван Швелидзе.

6 июня с 10:00 граждан будет принимать министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, с 15:00 — министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

13 июня с 15:00 на встрече граждан будет ждать министр образования региона Илья Бронштейн, 25 июня с 15:00 — министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

21 июня с 10:00 жителей региона на приеме будет ждать вице-губернатор Подмосковья — министр энергетики Евгений Хромушин, 5 июня с 10:00 — министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

10 июня с 10:00 на вопросы граждан региона будет отвечать председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Ирина Доркина, 14 июня с 10:00 — министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

19 июня с 10:00 на прием можно будет прийти к министру здравоохранения Подмосковья Алексею Сапанюку, также в 15:00 посетителей будет ждать руководитель Главного управления региональной безопасности региона Кирилл Карасев.

Полная версия графика представлена по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.