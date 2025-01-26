США перебрасывает солдат и технику на границу с Мексикой

Командование американской армии приказало некоторым частям и подразделениям подготовиться в ближайшие сутки к переброске на границу с Мексикой. Это нужно для защиты от потока мигрантов, сообщает «Интерфакс» .

На границу могут перебросить не менее 10 тыс. военнослужащих США, а также большое число бронетранспортеров. Бойцов планируется задействовать в основном для укрепления фортификаций, расположенных на границе, и для оказания поддержки силовикам.

Ранее президент США Дональд Трамп своим указом закрыл границу страны с Мексикой. Он во время предвыборной кампании пообещал, что решит проблему нелегальной миграции в США за один день.

Также 25 января Мексика отказалась принимать депортационный рейс с нелегальными мигрантами, который отправили в страну из США. Самолету отказали в разрешении на посадку.