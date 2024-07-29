Срок службы в армии могут увеличить до 2 лет для новых граждан РФ

Государственная дума РФ может до конца сессии может рассмотреть поправку об увеличении срока службы в Вооруженных силах для новых граждан России до 2 лет, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее депутаты ГД Виктор Соболев и Андрей Гурулев предлагали увеличить срок службы в армии с 1 года до 2 лет. Такой шаг, по их мнению, позволил бы сделать российские войска «действительно боеспособными». По их словам, это «оптимальный выход» для российском армии в условиях СВО.

В настоящий момент срок службы по призыву в российской армии составляет один год. Это не зависит ни от рода войск, ни от каких-либо других факторов.