Средняя пенсия работающих пенсионеров в РФ в феврале составила 23 399 рублей

В России средний размер пенсии среди работающих пенсионеров в феврале этого года составил 23,4 тыс. рублей, за год сумма увеличилась почти на 2,5 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

По данным Социального фонда, средний размер пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров составил 23 399 рублей.

В феврале прошлого года эта сумма составляла 20 928 рублей.

Средний размер пенсии РФ в феврале 2026-го года был на уровне 25 261 рубля.

С 1 апреля 2026 года в России проводится плановая индексация социальных пенсий. Коэффициент повышения составит 6,8%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.