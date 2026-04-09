Средняя пенсия работающих пенсионеров в РФ в феврале составила 23 399 рублей
В России средний размер пенсии среди работающих пенсионеров в феврале этого года составил 23,4 тыс. рублей, за год сумма увеличилась почти на 2,5 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
По данным Социального фонда, средний размер пенсионного обеспечения среди работающих пенсионеров составил 23 399 рублей.
В феврале прошлого года эта сумма составляла 20 928 рублей.
Средний размер пенсии РФ в феврале 2026-го года был на уровне 25 261 рубля.
С 1 апреля 2026 года в России проводится плановая индексация социальных пенсий. Коэффициент повышения составит 6,8%.
