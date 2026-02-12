Спрос на страхование смартфонов среди москвичей вырос почти вдвое

Москвичи чаще всего страхуют мобильное оборудование, следует из анализа продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Количество застрахованных ими мобильных устройств в штуках подскочило во втором полугодии 2025 года на 75% относительно первого. Чаще всего полисы оформляются осенью, когда пользователи обновляют гаджеты и входят в активный рабочий ритм.

Лидерами среди страхуемых брендов в целом по стране выступают Samsung, Realme и Huawei. Самый дорогой полис в 2025 году был оформлен на Apple iPhone 16 Pro Max стоимостью 239 тыс. рублей. Страховка для него была куплена именно в Москве. Также жители столицы активно страхуют наушники, умные часы и портативные колонки, однако львиная доля — 96% всех договоров — приходится именно на мобильные аппараты. Самым неординарным застрахованным предметом минувшего года оказался стилус Apple, предназначенный для графического планшета.

Наибольший всплеск оформления страховок был отмечен в сентябре: показатель превысил среднегодовой уровень в 2,2 раза. Эксперты объясняют это подготовкой детей к школе — родители все чаще добавляют страховку к стандартному набору из смартфона и чехла или зарядного устройства. Резко возросло и число желающих защитить экран: за год таких обращений стало в пять раз больше.

«Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса все чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Общероссийская статистика показывает, что после Москвы наиболее активными в вопросе покупки страховой защиты для гаджетов являются жители Краснодарского края и Башкирии. Замыкают десятку самых страхующих регионов Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.