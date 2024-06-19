Спрос на сотрудников в сфере дорожного строительства вырос в РФ втрое в 2024 г

Зарплаты для сотрудников сферы дорожного строительства весной 2024 года выросли в России на 29% — до 70 550 рублей. Вместе с ними повысился в 3 раза и спрос на таких работников, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

На плечи данных сотрудников ложатся ремонт и строительство дорог и дорожной инфраструктуры, а также озеленение, техобслуживание машин и оборудования.

Например, число вакансий монолитчика выросло в 2,8 раза. Это специалисты, которые укладывают и формируют монолитные бетонные конструкции. С весны этого года они могут рассчитывать на зарплату 99 767 рублей в месяц.

В 2,2 раза чаще работодатели начали искать разнорабочих. Зарплаты у них выросли на 23% и составили в среднем 51 718 рублей в месяц.

Кроме монолитчиков, в список самых высокооплачиваемых дорожных сотрудников вошли водители спецтехники (98 096 рублей) и водители бетоносмесителя (96 107 рублей).

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» портала «Авито Работа» Александр Сампетов отметил, что особенно спрос на работников в сфере дорожного строительства наблюдается летом. Этому способствуют реализация крупных инфраструктурных проектов и необходимость модернизации дорожных сетей. В этих условиях работодатели вынуждены конкурировать за ценных сотрудников.

«Например, конкурируют за водителей категорий С и E, востребованных в сферах сельского хозяйства и логистики, что способствует повышению зарплатных предложений для этих специалистов», — заявил Сампетов.