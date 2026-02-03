Способ выпустить пар или маркер «своего круга»: что мат рассказывает о человеке

С научной точки зрения мат не является ни однозначным «признаком низкой культуры», ни универсальным маркером смелости. Все зависит от частоты, контекста и того, какие именно слова и зачем человек выбирает, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Эмоциональная сила и словарный запас

Исследования показывают, что ругательства обладают особой эмоциональной силой: они вызывают более выраженное возбуждение нервной системы, чем нейтральные слова, и часто используются для разрядки напряжения. Люди сами называют главными мотивами ругани выражение сильных эмоций и снятие стресса.

Эксперименты британской группы Ричарда Стивенса показали, что при боли произнесение крепкого слова повышает болевой порог и терпимость по сравнению с нейтральной лексикой. Этот эффект связывают с активацией стрессовой реакции и выбросом адреналина.

«Интересно, что стереотип „ругается — значит словарный запас бедный“ научные данные не подтверждают. Исследование словесной беглости показало: люди, которые легко подбирают ругательства, в среднем лучше справляются и с заданиями на общую вербальную беглость и имеют более развитый словарный запас. У них чаще отмечают такие черты, как экстраверсия и открытость опыту, и немного более низкую уживчивость», — сказала Крашкина.

Она подчеркнула, что это не значит, что мат делает человека умным, но его использование не говорит автоматически о языковой примитивности.

Честность и контекст

По словам психотерапевта, отдельное направление — связь ругани и честности. Несколько работ показали: люди, которые чаще признаются в употреблении ругательств, в опросах демонстрируют более низкую склонность к социально желательной лжи, а их высказывания воспринимаются как более искренние.

Возможно, готовность рисковать «приличной» репутацией ради прямого выражения эмоций может частично пересекаться с готовностью говорить более открыто.

При этом есть и другая сторона: те же исследования подмечают связь частой ругани с меньшей сознательностью и уживчивостью, а еще с рядом «темных» черт личности в отдельных выборках. То есть ругань может сочетаться и с большей прямотой, и с большей склонностью к конфликту в зависимости от личности и ситуации.

Контекст тоже имеет принципиальное значение. Психолингвистические обзоры выделяют два разных типа ругани: эмоциональную, направленную на разрядку, и «социальную» — используемую как часть группового общения, шуток, установления близости. В первом случае мат работает как способ выпустить пар, во втором — как маркер «своего круга», способ снизить дистанцию и придать речи выразительность.

Как показывают исследования, умеренная ругань в дружеском кругу часто воспринимается как признак солидарности и не рассматривается как оскорбительная. Зато оскорбительные высказывания, направленные на неизменяемые характеристики (раса, пол, сексуальная ориентация), в современной культуре оцениваются как самые неприемлемые, и отношение к ним становится более строгим.

Возраст и возможность регулировать речь

Отношение к ненормативной лексике много говорит о человеке и о времени. Опросы разных возрастных групп показывают, что старшее поколение чаще воспринимает ругань как признак невоспитанности и недопустимое поведение в публичном пространстве, особенно для женщин.

Молодые люди чаще отмечают, что используют ругательства внутри своих компаний и не видят в этом проблемы, но при этом признают, что есть темы и контексты (служебные отношения, формальная обстановка, уязвимые аудитории), где мат выглядит неуместным. Это проявление социальной компетентности: умение отличать безопасное «свое» пространство от ситуаций, где резкое слово будет восприниматься как агрессия или неуважение.

«С психологической точки зрения не столько факт использования ненормативной лексики, сколько способность регулировать ее — важный маркер. Умение переключаться между регистром „для своих“ и сдержанной речью в официальных ситуациях связано с развитой саморегуляцией и социальным интеллектом», — добавила Крашкина.

Она отметила, что постоянная, неконтролируемая ругань в любых обстоятельствах, напротив, может указывать на повышенную импульсивность, низкий уровень самоконтроля или хроническое напряжение и нередко становится проблемой в профессиональной и семейной жизни.

В целом данные исследований сходятся в одном: ругательства — это мощный инструмент выражения эмоций и социального взаимодействия, а не просто плохие слова. Они могут помогать переносить боль и стресс, усиливать ощущение близости и искренности, но при неоправданном или агрессивном использовании — ранить, разрушать доверие и усиливать конфликты.

«С психологической точки зрения взрослый, зрелый человек — это не тот, кто никогда не ругается, а тот, кто понимает силу слова, умеет выбирать момент и несет ответственность за эффект сказанного, — заключила специалист.

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Ненормативная лексика — понятие несколько более широкое, чем брань. Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые не являются запрещенными к употреблению в общественных местах, не воспринимающиеся как асоциальное поведение, но, тем не менее, выходят за рамки общепринятых норм речи.

