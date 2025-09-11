Способ привлечь внимание: могут ли собаки симулировать болезнь

Летом 2025 года в Сети распространился ролик, на котором собака по кличке Бинки симулировала болезнь, когда ее хозяйка собиралась на работу, но стоило женщине дать команду «гулять», как ее питомец переставал играть роль больного животного и начинал радостно скакать по жилью. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО, что собаки не могут мыслить как человек, их поведение — не продуманная манипуляция, а выученная реакция, которая появилась благодаря человеку.

Как это работает?

Собаки способны выработать рефлекс на то или иное действие, и хорошее подтверждение тому — дрессировка. Однако в обычной жизни животное самостоятельно может выработать ряд привычек, которые приводят к желаемому для него результату.

«При дрессировке мы просим питомца выполнить нужную команду, а за это он получает лакомство. Но подобная модель не ограничивается рамками кинологии. В жизни питомец также может научиться с помощью определенных действий получать желаемое: например, поскрести лапой миску или нажать на кнопку, чтобы получить еду. Иногда это становится формой манипуляции. Животное может выпрашивать еду с грустными глазками, выть и даже имитировать прихрамывание или другой симптом болезни, чтобы привлечь внимание хозяина», — рассказал кинолог.

Голубев отметил, что если собака начинает использовать подобного рода рефлексы, имитируя болезнь, то такое поведение нужно корректировать с помощью специалистов.

Почему часто в этом виноват хозяин?

Иногда человек сам подкрепляет подобное поведение собак. Например, когда-то собаке было действительно плохо, и хозяин не отходил от нее ни на шаг, постоянно гладил и оставался дома, то питомец просто запомнил: чтобы заполучить внимание хозяина, нужно снова повторить такое поведение.

«То же самое работает с выпрашиванием: если однажды собаке удалось с помощью грустного взгляда заполучить еду со стола, она попытается сделать это снова», — отметил Голубев.

При этом для собаки подобное поведение не будет хитростью или притворством. Это лишь говорит о том, что она научилась связывать конкретные действия с необходимым ей результатом. Скорее это будет указывать на ее внимательность и сообразительность.

«Но такие сложные модели поведения, как манипуляция, расчет, месть питомцу не присущи», — добавил кинолог.

Как избежать нежелательного поведения?

В случае с выпрашиванием еды или дополнительных прогулок самое лучшее, что может сделать хозяин, это не реагировать на сигналы собаки. В какой-то момент она поймет, что лакомство хозяин выдает строго по своему усмотрению, и перестанет это делать.

В ситуации с имитацией болезни, возможно, стоит уделять побольше времени питомцу не только когда он действительно плохо себя чувствует, но и в обычное время. Чтобы животному не пришлось «завоевывать» любовь хозяина.

«И не подкрепляйте нежелательные действия. Если собака специально изображает недомогание, не бросайтесь ее жалеть, обнимать. Но и не ругайте, конечно же. Просто скажите что-то в стиле: „Приятель, я знаю, что ты не болен, не пытайся меня одурачить“. И идите заниматься своими делами. Помните также, что важно не спутать манипулирование с реальными симптомами болезни. Обычно это хорошо заметно: когда собаке действительно плохо, это сопровождается вялостью, отказом от еды, беспокойством», — сказал специалист.

Если собака притворяется больной, все демонстрируемые симптомы обычно не длятся долго и проходят, стоит только отвлечь питомца чем-то более интересным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.