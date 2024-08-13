Спортивный праздник провели для семей в Красногорске

В микрорайоне «Опалиха» состоялся яркий и незабываемый семейный спортивный праздник «Мама, папа, я — активная семья!», приуроченный ко Дню физкультурника, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Это мероприятие собрало 13 активных, позитивных и спортивных семей, которые продемонстрировали свою силу, ловкость и смекалку.

Каждая семья прошла через пять этапов: баскетбольный, футбольный, силовой, интеллектуальный и чек-пойнт. Главной целью было быстрее всех справиться со всеми испытаниями.

Все участники были награждены памятными призами от спортивного комплекса «Опалиха».

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа. Этот праздник был учрежден в 1939 году и с тех пор стал символом уважения к спорту и здоровому образу жизни. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию физкультуры и спорта. В городах и селах проходят спортивные соревнования, показательные выступления, мастер-классы от известных спортсменов и тренеров.

День физкультурника — отличный повод для того, чтобы заняться спортом, укрепить здоровье и зарядиться позитивом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.