Спортивные выходные подготовили мытищинские парки Яуза и Мира

Жителей городского округа Мытищи 18 октября приглашают принять участие в насыщенной спортивной программе «Азбука спорта», которую проведут в парках Яуза и Мира, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе праздника — множество интересных активностей для посетителей всех возрастов: увлекательные мастер-классы, тренировка «Секреты чемпионов», фотовыставка «Движение и страсть» и многое другое.

А те, кто примут участие в акции «Для разрядки — на зарядку!» в парке Мира получат не только мощный заряд энергии, но и шанс сорвать джекпот в лототроне с подарками!

Организаторы мероприятия приглашают всех любителей активного образа жизни присоединиться к мероприятию. Это отличная возможность не только получить новые знания и навыки, но и провести время с пользой для здоровья в компании единомышленников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.