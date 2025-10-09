Спортивную инфраструктуру оборудуют для гостей Вишняковского парка в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров осмотрел ход работ второго этапа работ по благоустройству Вишняковского парка. В рамках совещания обсудили работы на территории парка в районе улицы Евстафьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы приступили к строительству второй очереди с другой стороны Вишняковского шоссе. Эта территория исторически насыщена спортивными событиями. Зимой люди занимаются тут лыжным спортом, летом проходят различные марафоны, занимаются бойцы нашей прославленной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Поэтому при проектировании была учтена специфика территории», — сказал Сергей Юров.

На территории благоустроят лыжную трассу, установят освещение и организуют павильон для проката. Работы планируют завершить летом 2026 года.

В рамках работ первой очереди для жителей открыли кафе и прогулочные зоны, благоустроили родник и проложили тропиночную сеть от центральной части парка к исторической усадьбе Горенки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.