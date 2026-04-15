Спецподразделения Росгвардии провели учения в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Русич» и СОБР «Гюрза» провели тактико-специальные занятия на ведомственном полигоне в Подмосковье. Бойцы отработали действия в условиях, приближенных к боевым, включая стрельбу, гранатометание и эвакуацию раненых, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В тренировке приняли участие сотрудники спецподразделений Главного управления Росгвардии по Московской области. Основной целью занятий стало повышение боевой готовности и совершенствование профессиональных навыков личного состава.

В условиях, максимально приближенных к боевым, росгвардейцы отработали стрельбу из различных видов оружия, гранатометание, а также действия в обороне и наступлении. Отдельное внимание уделили слаженности подразделений при выполнении тактических задач.

Кроме того, бойцы отточили навыки эвакуации раненого из «красной зоны» и оказания первой помощи пострадавшему. В завершение прошло контрольное тактико-специальное мероприятие, по итогам которого личный состав подтвердил высокий уровень подготовки и готовность к выполнению поставленных задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.