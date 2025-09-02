Специалисты ЦДК им. Нариманова в Шатуре рассказали о занятиях, доступных для посещения

Арт-квест познакомил юных шатурян с кружками, которые можно посещать при ДК им. Нариманова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты Центрального дома культуры г. Шатуры в День открытых дверей рассказали детям и их родителям о занятиях, доступных для посещения, а также о новых кружках, которые начнут работать в новом сезоне.

Гости мероприятия посмотрели презентацию, услышали от директора ЦДК им. Нариманова Елены Хатаковой о тех местах, где временно базируются клубные формирования, с какого возраста можно посещать те или иные творческие студии.

«У нас хорошие залы, классы. Основные помещения размещаются в здании по проспекту Ильича, а также занятия проходят во Дворце спорта и в четвертой школе. Для своих творческих коллективов шьем костюмы. Часто ездим на различные фестивали и конкурсы. Предлагаем интересные занятия не только для детей. Взрослые люди тоже могут найти себя в творчестве», — отметила руководитель ДК.

Узнать подробности о танцевальном направлении можно было от Ларисы Куликовой, руководителя сразу нескольких хореографических ансамблей — «Мозаика», «Вернисаж» и «Настроение». Всех желающих записаться в танцевальный коллектив Лариса Петровна сразу же тестировала. Она проверяла чувство ритма, растяжку.

Определиться с творческим направлением участникам Дня открытых дверей помог арт-квест, организованный специалистами ДК им. Нариманова на уличной площадке. Здесь можно было почувствовать себя дизайнером, певцом, актером, художником. Переходя от станции к станции, ребята выполняли различные задания и получали возможность выиграть бесплатный сертификат, который позволит им посетить одно из ознакомительных занятий.

В предстоящем сезоне к популярным направлениям — вокальному, художественному, эстетического развития, фотоклубу и клубу игры на гитаре — добавятся и новые студии. Например, при детском театре «Коляда», которым руководит Ксения Боярских, откроется студия театрального творчества «Образ». Также начнет работу студия прикладного творчества. Здесь можно будет научиться не только плести из бисера, но и вязать различные изделия.

«Клуб аниматоров — одна из новинок, которую предлагает наш Дом культуры. Готовы обучать подростков проводить игровые программы. Будем обязательно привлекать ребят для участия в проведении городских мероприятий. Это перспективное направление. Ведь сейчас ни один праздник не проходит без участия специалистов, которые организуют развлекательные шоу для детей и взрослых», — поделилась художественный руководитель Анастасия Политова.

Записаться в кружки при ЦДК им. Нариманова можно, обратившись к администратору, а также по телефону 8(49645) 2-35-53. Узнать больше информации о деятельности можно на сайте: dknarimanova.ru и на страницах в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.