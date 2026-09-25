Специалисты проверили дороги в Павлово-Посадском округе 24 сентября

Специалисты 24 сентября осмотрели дороги в Электрогорске и деревне Дальняя, а также благоустроенную территорию Стахановского озера и учли обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 2-й Юго-Западной улице специалисты проверили участок возле дома участника специальной военной операции, где отсыпали дорогу. Жители попросили продолжить работы на всей улице. Профильные службы оценивают их объем, после чего рассмотрят возможность включить дорогу в план ремонта на 2027 год.

У Стахановского озера специалисты осмотрели благоустроенную территорию. Жители старшего поколения поблагодарили за проведенные работы. При этом на некоторых объектах обнаружили следы вандализма.

В деревне Дальняя сейчас отсыпают дорогу щебнем в рамках текущего содержания. На территориях также убирают смет, листву и мусор и проводят ямочный ремонт.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.