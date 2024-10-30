Специалисты обсудили вопрос утилизации отходов на особо охраняемых природных территориях

Специалисты из Ассоциации «Ресурс» приняли участие в обсуждении вопросов утилизации отходов на особо охраняемых природных территориях в рамках IX Международного собрания Друзей заповедных островов. На этом мероприятии они представили несколько рекомендаций по утилизации отходов на ООПТ, передает пресс-служба РЭО.

Ассоциация «Ресурс» предлагает три ключевых подхода для защиты ООПТ.

«Первый шаг — проанализировать виды и объемы отходов на определенной территории, как тех, которые оставляют посетители, так и отходов от работы сотрудников, а также от ухода за территорией и устранения накопленного вреда. Второй шаг — внедрение принципа „унеси мусор с собой“ для туристических маршрутов и использование проверенных технологий и оборудования для сбора отходов в местах их накопления. Ассоциация проводит такую проверку и ведет список подходящего оборудования. Третий шаг — учитывать экономическую составляющую процесса, рассчитывать условия и затраты на обращение с отходами для всех участников экономической деятельности на этой территории, включая гостиницы и туроператоров, чтобы прибыль не доставалась только частным лицам, а затраты по утилизации не ложились на государство, — сказала исполнительный директор „Ресурса“ Валерия Гулимова.

Во время обсуждений участники рассмотрели возможность использования части средств, получаемых от туристического налога, для организации утилизации отходов в случае увеличения туристического потока на ООПТ.

По мнению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, средства для финансирования работ на ООПТ должны поступать от курортного сбора.

«Тарифы жителей территорий с ООПТ не должны быть источником компенсации за ущерб, наносимый туризмом. Поэтому РЭО считает важным покрывать такие расходы за счёт курортного сбора. Эта практика уже используется и должна расширяться», — отметил Денис Буцаев.

Также, по его словам, проекты строительства объектов в этих зонах должны быть рассчитаны на более высокие мощности по переработке отходов от туристов. Финансирование их создания должно осуществляться из курортного сбора.

Собрание проходило с 13 по 18 октября 2024 года в Пермском крае.