Специалисты молодежного центра Балашихи приняли участие в форуме «Ключ на старт»

Специалисты молодежного центра «Новый свет» в Балашихе приняли участие в профориентационном форуме «Ключ на старт», посвященном Дню космонавтики. Мероприятие стало площадкой для презентации национального проекта «Молодежь и дети», где выступили спикеры из сферы науки, бизнеса, госслужбы, культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум открыл российский космонавт Олег Артемьев, поделившийся опытом космических полетов и призвав молодежь подавать заявки в отряд космонавтов. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о роли дисциплины в достижении успеха, а хоккеист Илья Ковальчук вдохновил на занятия спортом.

Ключевым моментом форума стала церемония открытия 5-го сезона международной премии «Мы вместе». Мероприятие завершилось концертной программой, в которой приняли участие известные исполнители, такие как Татьяна Куртукова и группа «Пицца».

«В рамках нацпроекта «Молодежь и дети», запущенного по инициативе президента России, мы ставим перед собой задачу вовлечь в добровольческую деятельность до 45% молодых россиян и убеждены, что эти цели будут достигнуты», — сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.

«Мы вместе» — это международный форум, который объединяет усилия государства, бизнеса и гражданского общества для развития добровольчества, благотворительности и повышения эффективности помощи людям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.