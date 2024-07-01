Специалисты Гостехнадзора проверили 28 каруселей и батутов на безопасность

За прошедшую неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было проверено было проверено 28 аттракционов. У 3 развлекательных технических средств были выявлены нарушения законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«В городе Чехов в КТЦ «Дружба» эксплуатировался батутный комплекс, принадлежащий индивидуальному предпринимателю с истекающей датой оценки технического состояния. Подобные нарушения были выявлены на территории центрального парка культуры и отдыха «Малыш» в городском округе Одинцовский и в городском округе Королев на проспекте Космонавтов. Всем собственникам аттракционов объявлены предостережения о недопущении нарушений обязательных требований и эксплуатации развлекательных технических средств», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отмечается, что на прошлой неделе в ходе совместного рейда специалистов гостехнадзора Минэкологии и представителей Истринской городской прокуратуры было установлено, что в городе Дедовск на улице Гагарина на территории парка культуры и отдыха «Фабричный» находятся 4 незарегистрированных аттракциона, принадлежащие индивидуальному предпринимателю на правах аренды. На момент проведения проверки развлекательные технические средства не эксплуатировались, однако ведомство все равно предостерегло собственника во избежание несчастных случаев.

«Аттракционы — одно из любимейших развлечений наших жителей в летний период. Для того, чтобы катание на карусели запомнилось положительными эмоциями, а не травмами необходимо постоянно проверять развлекательные технические средства, чем и занимаются наши специалисты гостехнадзора», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.