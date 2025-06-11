Специалист Семейного центра в Шатуры стала призером Всероссийского конкурса профмастерства

Специалист Семейного центра «Преображение» — координатор деятельности шатурского подразделения Наталья Шевёлкина вошла в число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Наталья Анатольевна заняла третье место в номинации «За созидание и долголетие в профессии», сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Уже более 24 лет она помогает семьям с детьми преодолевать трудные жизненные ситуации. Только за последние десять лет своей работы она стала организатором 3620 занятий и мероприятий, в которых приняли участие 9450 детей и более 320 взрослых, и запустила порядка 10 проектов.

Наиболее интересными из них стали «Каникулы без гаджетов», с которым учреждение приняло участие в премии губернатора, и патриотический проект — конкурс «Эхо войны». В этом году конкурс прошел в юбилейный, десятый раз и по традиции завершился музыкально-поэтическим вечером «Костер памяти». Еще один проект «Мамина школа» помог десяткам мам преодолеть трудности в семейной жизни и воспитании детей, позволил стать успешными и счастливыми родителями.

«Моя профессия — это моя миссия. Я верю, что задача социальных работников — зажигать огонь в сердцах детей, вдохновлять их на добрые дела и помогать им стать активными участниками нашего общества», — говорит Наталья Шевёлкина.

Многие ее инициативы до сих пор имеют своё продолжение и очень востребованы у жителей округа. По многочисленным просьбам возобновлены занятия Родительского клуба. Они проходят в Рошале по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 24, по понедельникам в 17:00 и четвергам в 10:30. С дополнительными вопросами можно обращаться по телефонам 58-587, 90-061.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.