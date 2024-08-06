Спасший из огня двух женщин москвич похитил их и заставил работать за еду

В Москве экс-пожарный взял в рабство двух женщин после спасения их из пожара

Внучка бывшего замгендиректора ТАСС и советского журналиста Геннадия Шишкина Александра рассказала, что лишилась квартиры из-за москвича, который спас ее с матерью из пожара, сообщает kp.ru .

Осенью 2020 года бывший пожарный и фитнес-тренер Валерий С. помог Александре Шишкиной и ее пожилой родственнице выбраться из полыхающей квартиры на Жулебинском бульваре.

По словам Александры, спустя год спаситель похитил их и привез в небольшой дом, где заставил работать за еду. Там женщины прожили более двух лет.

«Мама не могла ходить, она все время лежала. А меня заставляли работать по хозяйству, в огороде или с животными — со свиньями, козами, курами», — поделилась воспоминаниями внучка именитого журналиста.

Она отметила, что ее принуждали заниматься домашними делами, несмотря на проблемы с позвоночником. А участок «заложницы» могли покидать лишь под контролем.

«Год назад мама умерла. И меня вывез мужчина, которого они нанимали на другие работы. Так я и сбежала», — уточнила Александра Шишкина.

При этом однокомнатная квартира Шишкиных на проспекте Мира за это время была продана. Александра утверждает, она с матерью не получила деньги за недвижимость. По данным СМИ, к «захвату» однушки причастен именно Валерий.

Делом заинтересовался Следственный комитет. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда, санкция по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.