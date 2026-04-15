Спасатели устранили подтопление двора в Богородском округе

Подтопление придомовой территории произошло 15 апреля на улице Советской в Ногинске из-за обильных осадков. Спасатели откачали воду в течение часа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из-за сильного ливня 15 апреля во дворе дома №39 на улице Советской в Ногинске оказалась затоплена придомовая территория. Ситуацию осложняло то, что в здании расположен отдел Федеральной службы исполнения наказаний, выполняющий функции контроля и надзора за исполнением уголовных наказаний.

В 10:00 на место прибыла дежурная смена аварийно-спасательного формирования в составе пяти человек. Специалисты использовали мотопомпу и пожарные рукава для откачки воды.

К 11:00 работы завершили, подтопление полностью устранили. Сотрудники ФСИН поблагодарили ногинских спасателей за оперативную помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.